Meteoroloji Uyarmıştı, Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağış Başladı

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı Kahramanmaraş’ta sağanak yağış etkisini gösterdi.

Meteoroloji Uyarmıştı, Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağış Başladı

Kahramanmaraş’ın merkez ve ilçelerinde sağanak etkili oldu. Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava bir çok ilde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da etkisini gösterdi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Yağış nedeniyle ana ve ara yollarda zaman zaman trafik oluştu. Taş ve toprakların oluşturduğu birikintiler sonucu ise bazı giderlerin mazgalları tıkandı.
Kent merkezinde yağış daha sonra yerini güneşli havaya bırakırken, büyükşehir belediyesi ekiplerinin genel temizlik çalışmalarına başladığı bildirildi.

Kaynak: AA

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