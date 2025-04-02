Tekirdağ'da Sokak Ortasında Kavga: 1 Yaralı
Tekirdağ'da yabancı uyruklu şahıslar kavgaya tutuştu. Olay yerine polis ekipleri gelirken çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kavga vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Kumyol Caddesi'nde yabancı uyruklu şahıslar tartışmaya başladı.
Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Korkunç kavgada 1 kişi yaralandı.
Yaralı şahıs, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA