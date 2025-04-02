Tekirdağ'da Sokak Ortasında Kavga: 1 Yaralı

Tekirdağ'da yabancı uyruklu şahıslar kavgaya tutuştu. Olay yerine polis ekipleri gelirken çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da Sokak Ortasında Kavga: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kavga vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Kumyol Caddesi'nde yabancı uyruklu şahıslar tartışmaya başladı.

Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Korkunç kavgada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da Sokak Ortasında Kavga: 1 Yaralı - Resim : 1

Yaralı şahıs, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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