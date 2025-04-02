Mardin'de İki Grup Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mardin'de İki Grup Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çarşı merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahkavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Ahmet Durak, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Recep H.'nin durumunun ise takip edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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