Mardin'de İki Grup Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çarşı merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Ahmet Durak, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Recep H.'nin durumunun ise takip edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA