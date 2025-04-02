CHP'den Bakan Bolat'a 'Azgın Azınlık' Tepkisi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot yapacağını açıklayan vatandaşlara "azgın azınlık" dedi. Bakan Bolat'a CHP'den yanıt gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Bu tepki, 19 Mart’ta gerçekleştirilen açık bir sivil darbe girişiminin, yargının siyasallaştırılmasının, milli iradenin gasp edilmesinin ardından halkın sinesinden yükselen haklı ve meşru bir demokratik eylemdir" dedi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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CHP'den Bakan Bolat'a 'Azgın Azınlık' Tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan boykot çağrıları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yüzbinlerce vatandaş bugün (2 Nisan) alım satım yapmayarak ekonomik boykot gerçekleştiriyor.

CHP'den Bakan Bolat'a 'Azgın Azınlık' Tepkisi - Resim : 1

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın boykot yapanlara karşı, "Yapacakları alışveriş varsa 2 Nisan'a çeksinler. Ülke ekonomisine katkıda bulunalım. Türkiye ekonomisine zarar vermeye çalışan azgın azınlığa çok iyi bir cevap vermiş oluruz" sözleri ise büyük tepki çekti.

'DEMOKRATİK EYLEMDİR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Gamze Taşcıer, Bakan Ömer Bolat’ın açıklamalarına yanıt verdi.

Taşcıer yaptığı açıklamada, "Türkiye’de yaşanan boykot dalgası; bir alışveriş tercihi, bir sosyal medya kampanyası ya da ‘küçük bir azınlığın ekonomik sapması’ değil. Bu tepki, 19 Mart’ta gerçekleştirilen açık bir sivil darbe girişiminin, yargının siyasallaştırılmasının, milli iradenin gasp edilmesinin ardından halkın sinesinden yükselen haklı ve meşru bir demokratik eylemdir" ifadelerini kullandı.

CHP'den Bakan Bolat'a 'Azgın Azınlık' Tepkisi - Resim : 2

Taşcıer açıklamasında şunları söyledi:

"CHP olarak, adalet talebiyle boykot yapan, iradesine sahip çıkan halkın yanındayız. Gençlerin özgürlük, öğrencilerin eşitlik, yurttaşların demokrasi arzusu karşısında duyarsız kalan bir iktidarın karşısındayız. Hiç kimse unutmasın: Bu halk neyi tüketeceğini bilir ama neye tahammül etmeyeceğini çok daha iyi bilir.

Bugün artık bir 'tüketici direnişi' değil, bir 'demokrasi mücadelesi' yaşanmaktadır. Halk, ekonomik tercihleriyle siyasete yön vermektedir. Bu haklı, meşru ve barışçıl mücadelede bize düşen; haklı taleplere 'azgınlık' diyenler karşısında bu direnci örgütlemek ve bu karanlığı birlikte aşmaktır. Çünkü Türkiye, bu karanlığı halkın vicdanlı çoğunluğuyla aşacaktır."

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