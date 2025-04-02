Boykot Çağrıları İçin Flaş Açıklama: 'Kriminalize Edilmemeli'

Türkiye'de 'boykot' gündemine ilişkin tartışmalar sürerken, DEVA Partisi milletvekili Mehmet Emin Ekmen, söz konusu duruma ilişkin konuştu. Ekmen, “Medya boykotundan marka boykotuna, sonra da genel boykota gittiğimiz zaman doğrusu iki açıdan bakmak gerekir ve bunu bir suç olarak görmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Boykot Çağrıları İçin Flaş Açıklama: 'Kriminalize Edilmemeli'

Türkiye’de öğrencilerin kampanyasıyla başlayan daha sonradan pek çok siyasi partinin de destek verdiği ‘satın almama boykotu’ gündemden düşmezken, DEVA Partisi Mersin milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TV 100’de Başak Şengül ile Tartışma Konusu programında son gelişmeleri değerlendirdi.

Boykotun Anayasa’da da uluslararası belgelerde de geçen siyasal bir tepki aracı olduğuna dikkat çeken Ekmen, “Medya boykotundan marka boykotuna, sonra da genel boykota gittiğimiz zaman doğrusu iki açıdan bakmak gerekir ve bunu bir suç olarak görmek mümkün değildir” dedi.

Ekmen açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

“Neticede boykot çağrısının ne kadar uygulanabileceği hususunda tereddütlerim olmakla birlikte bu çağrının kriminalize edilmesini, şeytanlaştırılmasını, sanki hayatımızda hiçbirimiz hiçbir zaman boykot yapmamışız gibi boykotun kendisini tartışma konusu yapılmasını doğru bulmuyorum. Muhafazakâr sağ kesimde yıllara sarih marka boykotunu biliriz değil mi? İsim saymak istemem ama bir bisküvi, çikolata markasında bir markayı yıllarca boykot ettik.

Başka bir marka desteklendi, sonra desteklenen markayı bu sefer orduevleri boykot etti. Sonra o marka bu sefer orduya bağlı bir araştırma merkezine 10 milyon dolar bağış yapmak zorunda kaldı. Gazze nedeniyle boykotlar uyguladık.”

Kaynak: Haber Merkezi

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DEVA Partisi Boykot
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