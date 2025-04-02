Vapurda Birbirlerine Girdiler! O Anlar Kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükada - Kadıköy seferini yapan bir vapurda yaşandı. İddiaya göre iki kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Vapurdaki diğer yolcular, birbirine giren iki kişiyi güçlükle ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA