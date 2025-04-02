Vahşetin Bu Seferki Adresi Hatay: Köpeği İple Araca Bağladı, Metrelerce Sürükledi

Hatay'da bir köpek, aracın arkasına bağlanarak metrelerce sürüklendi. Sürücü, tepkiler üzerine köpeği bagaja koydu, dehşet anlarını ise diğer sürücüler kaydetti.

Vahşetin Bu Seferki Adresi Hatay: Köpeği İple Araca Bağladı, Metrelerce Sürükledi

Vahşetin ve vicdansızlığın adresi bu sefer Hatay oldu. Antakya - Samandağ yolunda ilerleyen sürücü gözlerine inanmayarak dehşeti anbean kaydetti.

Antakya - Samandağ yolunda trafikte seyir halindeki bir hafif ticari araç arkasına bağlanan köpek ile metrelerce yol gitti.

Vahşetin Bu Seferki Adresi Hatay: Köpeği İple Araca Bağladı, Metrelerce Sürükledi - Resim : 1

O anları gören sürücü ve yanındaki yolcu cep telefonu kamerasına kaydetti. Diğer sürücülerin korna basarak tepki göstermesi üzerine hafif ticari araçtan inen şahıs, bağladığı köpeği bagaja koydu ve yoluna devam etti.

Vahşetin Bu Seferki Adresi Hatay: Köpeği İple Araca Bağladı, Metrelerce Sürükledi - Resim : 2

Görüntülerde köpeğin öldüğüne ilişkin konuşmalar da yer aldı.

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Kaynak: İHA

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