Bu Nasıl Vicdansızlık! Yavru Köpekleri Ezdi, Arkasına Bile Bakmadı

Ordu'da vicdansız sürücünün yaptığı 'pes' dedirtti. Kimliği belirsiz bir kişi, yavru köpeklere çarpıp kaçtı. 2 aylık olduğu öğrenilen yavru köpeklerden birinin ayağı kırıldı. Köpek kırık ayağı ile olay yerinden uzaklaşırken, diğer yavru köpek tedaviye alındı.

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde saat 11.30'da henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü, kullandığı otomobille yolda gezen yavru köpekleri ezdi. Sürücü yoluna devam ederken, yavru köpekler acı içerisinde havlamaya başladı.

AYAĞI KIRILDI

Durumu fark eden vatandaşlar, Altınordu Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Yavru köpeklerden biri kırık ayağı ile olay yerinden uzaklaşırken, diğer yavru köpek ise gelen ekipler tarafından alınarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Ayakları kırılan köpek tedaviye alındı. 

Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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