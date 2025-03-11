Osmaneli Belediyesi’nden Skandal Karar! Bütün Sokak Köpeklerini Toplayacaklar

Bilecik’in Osmaneli ilçesinden sokak köpekleri için skandal bir karar geldi. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ilçedeki tüm sokak köpeklerinin toplanacağını açıkladı. Torun aldıkları skandal kararı, "Sahipli köpek sahiplerinin mağdur olmamaları için köpeklerini bağlamaları önemle rica edilmektedir" sözleriyle duyurdu.

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Osmaneli Belediyesi’nden Skandal Karar! Bütün Sokak Köpeklerini Toplayacaklar

Türkiye’nin farklı bölgelerinde sokak hayvanları için geçmişte yapılan toplama kararları ve katliam haberleri büyük tepki çekmişti. Konya’da bir barınakta köpeklerin sopalarla öldürülmesi, belediyelerin sokak hayvanlarını dağ başlarına veya çöplüklere terk ettiği görüntüler ve birçok hayvanın gizlice öldürüldüğüne dair görüntüler hafızalardaki yerini korurken, Bilecik’in Osmaneli ilçesinden skandal bir karar geldi.

Osmaneli Belediyesi’nden Skandal Karar! Bütün Sokak Köpeklerini Toplayacaklar - Resim : 1

OSMANELİ BELEDİYESİ'NDEN TEPKİ ÇEKEN KARAR

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ilçedeki tüm sokak köpeklerinin yarın ve perşembe günü toplanacağını açıkladı. Aldıkları skandal kararı, "Sahipli köpek sahiplerinin mağdur olmamaları için köpeklerini bağlamaları önemle rica edilmektedir" sözleriyle duyuran Torun, aksi takdirde 86 bin TL para cezası uygulanacağını belirtti.

Osmaneli Belediyesi’nden Skandal Karar! Bütün Sokak Köpeklerini Toplayacaklar - Resim : 2

KATLİAM ENDİŞESİ ÇOĞALDI

Açıklamada, toplanan hayvanların nereye götürüleceği, nasıl bir bakım sürecine tabi tutulacağı ve hayvanların yaşam hakkının nasıl korunacağına dair net bir bilgi verilmemesi ise tepkilere neden oldu. Daha önce birçok şehirde yaşanan sokak hayvanı toplama operasyonlarının ardından hayvanların kaybolduğu, açlığa terk edildiği veya yasa dışı yollarla öldürülmesi sonrası, Osmaneli’de benzer bir senaryonun yaşanacağı endişesini ortaya çıkardı

BELEDİYE ÇALIŞANLARI HAYVAN KATLETMİŞLERDİ

2023 yılında Bilecik-Sakarya istikameti 2. Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpek ölü, 1 köpek ise yaralı bulunmuştu. Yaşananlar sonrası Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 4 kişinin, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı.

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Kaynak: İHA

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