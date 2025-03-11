Katliamda Kirli Pazarlık! Yazışmalar Ortaya Çıktı... 'Şeytan' Deyip Ölüme Yolladıkları Köpeklerden Para Kazanmışlar

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçerek yasalaşan ve kamuoyunda 'kanlı yasa' olarak bilinen 160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne tepkiler gelmeye devam ederken katliam haberleri art arda geliyor.

Son olarak Osmaniye Belediyesi'ne ait barınakta onlarca köpek yavrularıyla birlikte katledilmiş halde bulunmuştu. Bir hayvanseverin kaydettiği görüntülerde barınak içindeki farklı bölümlerde de katledilen köpeklerin olduğu görülüyordu. Birkaç köpeğin ise canlı canlı toprağa gömüldüğü fark edilmişti.

KÖPEKLERİN KATLEDİLMESİNE HESAP BİÇMİŞLER!

Sözcü’den Meral Danyıldız’ın haberine göre, Osmaniye Belediyesi'ne ait barınağın yetkilisi M.K.'nın; barınak çalışanlarına topladıkları köpek başına 10 TL para ödediği ortaya çıktı. Bu para ise usulsüz bir şekilde M.K.'nın eşi C.K.'nın hesabından yatırıldı. Çalışanların bu skandalı gözler önüne seren yazışmaları da ortaya çıktı.

S.K. adlı bir çalışan, "Her nöbet 100 köpek toplasan bin lira, 10 nöbet 1000 köpek, 10 bin lira eder. İyi para" derken; bir başka çalışan sokaktan bir köpek fotoğrafı paylaşarak "Sarı beyaz şeytan kaç defa kaçtı, adamları da kafaya aldık. Başınızı belaya sokar dedik. Onlar da tamam alın dediler ama köpek uyumuyor" ifadelerini kullandı.

Barınak yetkilisi ise bu skandalı "Burada amaç kimseyi yarıştırmak değil sadece daha çok özveri gösterip köpek toplayana küçük bir hediye olsun diye, yoksa 10 TL sembolik bir şey" diye savundu.

Kaynak: Sözcü