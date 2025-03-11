Deri Fabrikasında Korkutan Yangın

Yangın, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Bulvarı’ndaki fabrikanın kaplama hattında saat 09.30 sıralarında başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle fabrika çalışanları tahliye edildi.

1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir işçi, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA