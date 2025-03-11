CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Savcılıkta İfade Verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılıkta ifade vermeye geldiği gün polisle yaşanan olaylardan dolayı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'polise mukavemet' ve 'toplantı gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' iddialarından savcılığa ifade verdi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde polise mukavemet eden bazı kişiler hakkında soruşturma başlatmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Savcılıkta İfade Verdi - Resim : 1

Bunun üzerine, Çelik ‘polise mukavemet’ iddiasıyla ifadeye çağrılmıştı.

Çelik, 'polise mukavemet' ve 'toplantı gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' iddiasıyla savcılığa ifade vermeye geldi.

Çelik, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Kaynak: DHA-İHA

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Özgür Çelik Ekrem İmamoğlu
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