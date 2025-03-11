Bu Köyde İftar Zamanı Evde Yemek Yapmak Yasak! Nedeni İçinizi Isıtacak

Nevşehir'in bir köyü Ramazan ayında iç ısıtan bir uygulamaya imza attı. Köyün muhtarı, Ramazan ayı boyunca evlerde iftar yemeğini yasakladı. Bu yasak sayesinde köylüler imece usulüyle yemek yapıyor ve iftarlarını toplu olarak gerçekleştiriyorlar.

Bu uygulama pandemi dönemi evlere yemek servisiyle başladı ve pandemi sonrası toplu iftar açma geleneğine dönüştü. Son 4 yıldır uygulanan gelenek kapsamında köy halkı imece usulüyle günlük 600 kişilik yemek yapıyor.

'CİVAR KÖYLERDEN DE GELENLER OLUYOR'

Köy sakinlerinden Nursel Şahin, "Herkes burada birleşiyor, görüşüyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" derken, Figen Eryılmaz da, "4 yıldır bu etkinlik yapılıyor. Uygulamadan çok memnunuz. Pandemi döneminde evlere servis yapılıyordu. Şimdi de burada toplu olarak iftar açıyoruz. Sadece bizim köylüler değil, civar köylerden de gelenler oluyor. Misafirlerimizi de burada ağırlıyoruz. Günlük 600-700 kişilik yemek çıkıyor. Köyde yaşadığımız için bazen yemek yapmaya fırsatımız da olmuyordu. Bu uygulamadan herkes çok memnun" ifadelerini kullandı.

Eğrikuyu köyü imam hatibi Ali Karataş, "Bu uygulama başlamadan önce evlerde yemek verilirdi. 2021 yılından itibaren de toplu olarak yemek verilmeye başlandı. Bu sayede daha fazla misafir ağırlayabiliyoruz" dedi.

'KÜS VE KIRGIN OLANLAR DA DAHİL...'

Ramazan ayında evlerde iftar yapmanın yasaklandığını söyleyen köy muhtarı Nihat Ateş, "İftar vaktinde kültürevinde bir araya geliyoruz. Küs ve kırgın olanlar da dahil tüm köylü aynı çatı altında iftarını açıyor. Daha önceleri evlerde daha küçük çaplı yapılan geleneği profesyonel bir şekilde devam ettirmek istedik. Günlük 600 kişilik yemek çıkartıyoruz" şeklinde konuştu.

YEMEKLERİN MALİYETİ NASIL SAĞLANIYOR?

Günlük çıkan yemeğin maliyetini de hayırsever vatandaşların katkılarıyla sağladıklarını söyleyen Ateş, "Birlik ve beraberlik bu köyde en üst seviyede. Bu hizmette tüm köylümüz benim arkamda duruyor. Yemek öncesi ve sonrasında gençlerimiz imece usulü ile yardım ediyorlar. Yemeğe gelemeyen yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza da yemekleri gençlerimiz sayesinde evlerine gönderiliyor. Ayrıca bölgemizde görev yapan güvenlik, sağlık ve havalimanı personellerine de günlük iftar yemeği gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA