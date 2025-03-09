İsveç'te Farklı İnanç Grupları İftar Programında Buluştu

İsveç'in başkenti Stockholm'de ülkede yaşayan Müslüman, Hristiyan ve Budist toplumların temsilcileri düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İftar programında konuşan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, ""Ramazan, Müslümanların farklı bir seviyede dua ettikleri ibadet ayıdır. Bu ayda alçak gönüllü olmak, mütevazı ve hayırsever olmak önemli bir duruştur." dedi.

İsveç'te Farklı İnanç Grupları İftar Programında Buluştu

İsveç İslam Dernekleri Federasyonunun organize ettiği iftar programında, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos, İsveç Kilise Birliği Diyalog Başkanı Eva Maria Munck, İsveç Botkyrka Budist Topluluğu Başkanı Marie Spennare ile Stockholm'deki farklı inanç gruplarının önde gelen temsilcileri bir araya geldi.

İsveç'te Farklı İnanç Grupları İftar Programında Buluştu - Resim : 1

BÜYÜKELÇİ TEZEL'DEN FEDERASYONA TEŞEKKÜR

Burada konuşma yapan Büyükelçi Tezel, böyle bir program düzenledikleri için İsveç İslam Dernekleri Federasyonuna teşekkür etti.

Federasyonun iftarına üçüncü katılışı olduğunu dile getiren Tezel, "Ramazan, Müslümanların farklı bir seviyede dua ettikleri ibadet ayıdır. Bu ayda alçak gönüllü olmak, mütevazı ve hayırsever olmak önemli bir duruştur. Ayrıca başkalarının kendi doğrularına sahip olduğunu anlaması ve onlara saygı duyması ve içsel olarak da ruhun arındırılması, bu ayda harika bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

İsveç'te Farklı İnanç Grupları İftar Programında Buluştu - Resim : 2

İsveç'te 1 milyona yakın Müslüman yaşadığını hatırlatan Tezel, "İsveçli Müslümanların bu ülkeye katkılarda bulunmasını ve bu ülkenin demokratik yapısından yararlanarak entegrasyona katkıda bulunmasını önemli buluyorum." diye konuştu.

'RAMAZAN İNSANIN KENDİNİ TANIMASI İÇİN ÖNEMLİ'

İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Roos da Müslümanlarla birlikte ayın manevi atmosferinde bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, "İnsanlar, bir erkek ve kadından yaratıldı. Sonra farklı din ve kültürlere ayrıldı. Ramazanda oruç tutmak açlık değil, insanın kendisini tanıması için önemli bir zaman dilimi." diye konuştu.

İsveç'te Farklı İnanç Grupları İftar Programında Buluştu - Resim : 3

İslam Dernekleri Federasyonuna kendilerini bir araya getirdiği için teşekkür eden Roos, Gazze halkının enkazın ortasına kurdukları uzun iftar sofrası fotoğraflarından çok etkilendiğini ve savaşın bitmesi gerektiğini kaydetti.

İsveç İslam Dernekleri Federasyonu Başkanı Tahir Akan da ramazan ayının bereketini farklı dini gruplardan insanlarla paylaştıklarını söyledi.

İsveç'te Farklı İnanç Grupları İftar Programında Buluştu - Resim : 4

Geleneksel olarak her yıl iftar verdiklerini belirten Akan, "Bütün farklı renklerden, inançlardan insanların bizim çatımız altında bir araya gelmesi bizi oldukça duygulandırdı. İnşallah dostluğumuz ve kardeşliğimiz devam eder, gelecek ramazan da aynı çatı altında iftara iştirak ederiz." dedi.

Gazze'de Savaşın Gölgesinde İftar: Filistinliler Yıkım ve Enkaz Arasında Oruçlarını AçtıGazze'de Savaşın Gölgesinde İftar: Filistinliler Yıkım ve Enkaz Arasında Oruçlarını AçtıDünya

Kaynak: AA

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