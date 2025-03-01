Gazze'de Savaşın Gölgesinde İftar: Filistinliler Yıkım ve Enkaz Arasında Oruçlarını Açtı

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, enkazlar arasında Filistinliler için toplu iftar programı düzenlendi.

Bölge, İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir tahribata uğramış olsa da Gazzeliler, sokakta kurulan uzun iftar sofrasında oruçlarını açtı.

Kaynak: AA