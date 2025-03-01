Gazze'de Savaşın Gölgesinde İftar: Filistinliler Yıkım ve Enkaz Arasında Oruçlarını Açtı
İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkı, Ramazan ayına buruk girdi. Yüzlerce Filistinli, yıkım ve enkazların ortasına kurdukları uzun sofranın başında ilk iftarını yaptı.
Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, enkazlar arasında Filistinliler için toplu iftar programı düzenlendi.
Bölge, İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir tahribata uğramış olsa da Gazzeliler, sokakta kurulan uzun iftar sofrasında oruçlarını açtı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: