Gazze'de Savaşın Gölgesinde İftar: Filistinliler Yıkım ve Enkaz Arasında Oruçlarını Açtı

İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkı, Ramazan ayına buruk girdi. Yüzlerce Filistinli, yıkım ve enkazların ortasına kurdukları uzun sofranın başında ilk iftarını yaptı.

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Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, enkazlar arasında Filistinliler için toplu iftar programı düzenlendi.

Bölge, İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir tahribata uğramış olsa da Gazzeliler, sokakta kurulan uzun iftar sofrasında oruçlarını açtı.

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Kaynak: AA

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