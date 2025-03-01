Hamas'tan Uluslararası Topluma 'Sessizlik' Tepkisi

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik zorla yerinden etme ve evlerini yıkma gibi suçları karşısında uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösterdi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik zorla yerinden etme ve mülteci kamplarındaki evleri yıkma başta olmak üzere çeşitli suçlar işlediği belirtildi.

Uluslararası toplumun, İsrail'in suçları karşısında sessiz kalmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve ona bağlı kurumlara, Tel Aviv'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerini durdurmak için derhal ve etkili adımlar atılması çağrısı yapıldı.

'CİDDİ BİR HUKUK İHLALİ'

Açıklamada, İsrail'in, Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı’nda evleri yıkması ve Filistinlileri silah zoruyla göçe zorlaması ve dünyanın gözü önünde suçlarını sürdürmesinin, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını ve Filistinlileri hedef alan "sistematik terörizmi", "direniş iradesini kıramayan sonuçsuz girişimler" olarak nitelendirildi.

İsrail ordusu, bugün Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı’nda bulunan Menşiye Mahallesi'ne askeri buldozerlerle girerek, yolları tahrip etmiş ve Filistinlilere ait 11 evin duvarlarını yıkmıştı.

Kaynak: AA