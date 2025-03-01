Zelenskiy, Kritik Zirve İçin İngiltere

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere’nin başkenti Londra’ya ulaştı. ABD’deki kritik temaslarının ardından İngiltere’ye geçen Zelenskiy, bugün İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelecek.

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Zelenskiy, Kritik Zirve İçin İngiltere

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın Starmer’ın ev sahipliğinde Avrupa liderlerinin katılımıyla Ukrayna konulu bir zirve gerçekleştirilecek. Daha önce planlanan bu toplantı, Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün Beyaz Saray’da yaşanan gerginliğin ardından daha da büyük bir önem kazandı. Zirveye Türkiye’yi temsilen, İngiltere Başbakanı Starmer’ın daveti üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

Kaynak: İHA

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Volodimir Zelenskiy Ukrayna İngiltere
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