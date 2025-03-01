Terör Örgütü PKK'nın Ateşkes Açıklamasını Dünya Nasıl Gördü?

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘silah bırakma’ ve ‘feshetme’ çağrısının ardından Kandil’den yapılan açıklamada, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan edildiği bildirildi.



Terör örgütü PKK’nın ateşkes açıklamasında “Öcalan’ın çağrısına uyuyoruz” denilirken, ateşkes açıklaması dünya basının manşetlerinde de kendisine yer buldu.

İngiltere merkezli Reuters, konuya ilişkin haberinde “Gruba yakın bir haber ajansının aktardığına göre, yasadışı Kürdistan İşçi Partisi (PKK) milisleri, hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ın silahsızlanma çağrısına kulak verecek ve derhal ateşkes ilan ederek Türk devletiyle 40 yıldır süren çatışmayı sona erdirme yolunda önemli bir adım atacak” ifadelerine yer verdi.

Fransız AFP ise, terör örgütünün ateşkes açıklamasının Öcalan’ın çağrısının ardından geldiği vurgulanırken, ‘PKK Yürütme Komitesi, Öcalan'a atıfta bulunarak ‘Bugünden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz’ dedi’ şeklinde açıklamaya yer verdi.

ABD merkezli Assosiated Press ise, PKK’nın ateşkes kararının Öcalan’ın yaptığı çağrıdan 2 gün sonra gelmesine dikkat çekildi.

İngiltere merkezli The Guardian da habere manşetinden yer verdi. Gazete söz konusu açıklamayı, Y”asadışı Kürt militanlar, PKK'nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ın grubun dağılması yönündeki önemli çağrısının ardından Türkiye ile ateşkes ilan etti.” İfadeleriyle gördü.

Yunanistan merkezli Kathimerini ise haberi “PKK Türkiye ile ateşkes ilan etti” başlığı ile gördü.

Kaynak: Haber Merkezi