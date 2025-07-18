İBB'ye Yeni Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve görevden alınarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına ilişkin deliller bulunduğu öne sürülen 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı.

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İBB'ye Yeni Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

18 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

14 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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