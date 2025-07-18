Yerlikaya Duyurdu; 153 IŞİD'li Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD terör örgütüne yönelik son iki haftada 28 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 153 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin detay verdi.

Yerlikaya paylaşımında, "28 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda, 153 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi." ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ile valiliklere teşekkür eden Yerlikaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır."

Kaynak: Haber Merkezi