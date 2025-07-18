Meteoroloji Uyardı! Güneşli Başlayacak, Yağışla Bitecek: İşte İl İl Hava Durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde sağanak yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıklar yurt genelinde yüksek seyrederken, doğuda daha da artması bekleniyor. Yağış alacak bölgelerde ani sağanaklara karşı dikkatli olunmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile bazı İç Anadolu ve Doğu Anadolu şehirlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları doğu bölgelerde artarken, Marmara’da bir miktar düşüş öngörülüyor.
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, özellikle doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, güney bölgelerde güneyli yönlerden esecek.
Marmara ve Ege bölgelerinde az bulutlu ve açık hava hâkim olacak, ancak Bilecik, Afyonkarahisar, Denizli ve Kütahya gibi illerde yerel yağış görülebilir. İç Anadolu’da Ankara, Eskişehir, Konya ve Karaman çevreleri ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yağış öngörülüyor. Doğu Anadolu’da ise Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da ise gökyüzü açık ve sıcaklıklar oldukça yüksek olacak.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi