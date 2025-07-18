Muş’ta Pompalı ve Sopalı Kavga: Polis Havaya Ateş Açtı

Muş’ta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede pompalı tüfekli ve sopalı kavgaya dönüştü. Polis, tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Şahıslardan biri silahını öne polise doğrulttu, daha sonra ise teslim oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

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Muş kent merkezinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve sopaların kullanıldığı olayda çevredekiler büyük panik yaşadı. Polis, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı.

Muş’ta Pompalı ve Sopalı Kavga: Polis Havaya Ateş Açtı - Resim : 1

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin pompalı tüfekle, diğerinin ise sopayla karşı karşıya geldiği görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığın arasına girip havaya uyarı ateşi açarak tarafları güçlükle ayırdı. Pompalı tüfekli saldırgan önce silahını polise doğrulttu, daha sonra ise teslim oldu.

Muş’ta Pompalı ve Sopalı Kavga: Polis Havaya Ateş Açtı - Resim : 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin müdahalesi ve çevredeki vatandaşların devreye girmesiyle kavga sona ererken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri silah ve sopalara el koydu. Kavgaya karışan kişiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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