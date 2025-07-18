Muş’ta Pompalı ve Sopalı Kavga: Polis Havaya Ateş Açtı

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Muş kent merkezinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve sopaların kullanıldığı olayda çevredekiler büyük panik yaşadı. Polis, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin pompalı tüfekle, diğerinin ise sopayla karşı karşıya geldiği görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığın arasına girip havaya uyarı ateşi açarak tarafları güçlükle ayırdı. Pompalı tüfekli saldırgan önce silahını polise doğrulttu, daha sonra ise teslim oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin müdahalesi ve çevredeki vatandaşların devreye girmesiyle kavga sona ererken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri silah ve sopalara el koydu. Kavgaya karışan kişiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA