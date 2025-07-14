Tarladaki Konteynere Kanlı Baskın: Anne Öldü, Oğlu Ölü Numarası Yaparak Kurtuldu

Ankara’da konteynere giren üç kişi pompalı tüfekle saldırdı, bir kadın öldü, 12 yaşındaki oğlu ağır yaralandı. Yaralı çocuk ölü numarası yaparak hayatta kalmayı başardı. Saldırganlardan birinin, ailenin damadının kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Tarladaki Konteynere Kanlı Baskın: Anne Öldü, Oğlu Ölü Numarası Yaparak Kurtuldu
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Ankara’nın Bala ilçesinde, tarla kenarındaki konteynere giren kar maskeli üç kişinin pompalı tüfekli saldırısında Kezban Demirci (42) hayatını kaybetti, oğlu Nazif Demirci (12) ise ağır yaralandı. Nazif, nefesini tutup ölü numarası yaparak saldırıdan sağ kurtuldu. Ağır yaralı çocuk, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Tarladaki Konteynere Kanlı Baskın: Anne Öldü, Oğlu Ölü Numarası Yaparak Kurtuldu - Resim : 1

BABA GİDİNCE SALDIRDILAR

Demirci ailesi, Konya’nın Ilgın ilçesinden Bala’ya tarım yapmak için taşınmıştı. Baba Saim Demirci, 9 ay önce kiraladığı tarlada eşi Kezban ve çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladı. Olayın yaşandığı gün sabah saatlerinde sulama yapmak üzere kızı Gönül ile birlikte tarlaya giden baba, eşi ve oğlunu konteynerde bıraktı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada yüzleri maskeli üç kişi konteynere girerek içerideki anne ve oğluna ateş açtı. Kezban Demirci olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Nazif ise bacağından ve kasığından yaralandı. Saldırganlar içeride altın aradı, bulamayınca konteyneri terk etti. Yaralı haldeki çocuk, annesinin üzerindeki telefonu alarak babasını arayıp “Baba, vurulduk. Yetiş!” diyerek yardım istedi.

Tarladaki Konteynere Kanlı Baskın: Anne Öldü, Oğlu Ölü Numarası Yaparak Kurtuldu - Resim : 2
Saldırgan İsmail Özdil

SALDIRGANLARDAN BİRİ TANIDIK ÇIKTI

Olay yerine gelen baba, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede saldırganların siyah bir araçla bölgeye geldiği belirlendi. Olay yerinde bulunan bir çobanın ifadesi doğrultusunda araç tespit edilerek aynı gün içinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, ailenin damadı Hamza Özdil’in kardeşi İsmail Özdil olduğu ortaya çıktı.

ÜÇ GÜN PUSUDA BEKLEDİLER

İncelemelerde İsmail Özdil’in, daha önce konteynerde kalan aileyi ziyaret ettiği ve içeride altın olduğunu öğrendiği, ardından 2 arkadaşıyla birlikte 3 gün pusuda beklediği belirlendi. Baba evden ayrılınca saldırıyı gerçekleştiren zanlıların planlı hareket ettikleri anlaşıldı. Kezban Demirci’nin cenazesi memleketi Konya’nın Ilgın ilçesinde defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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