Malatya’da Yolcu Otobüsü Akaryakıt İstasyonuna Daldı: 8 Yaralı

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Malatya-Sivas karayolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonunun oto yıkama alanına girdi. Gece saatlerinde yaşanan kazada 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

OTO YIKAMA BÖLÜMÜNE ÇARPTI

Kaza, sabaha karşı 02.45 sıralarında Kendirli mevkiinde meydana geldi. Zonguldak’tan Batman’a gitmekte olan Tokat Yıldızı firmasına ait 60 AY 808 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. S.D. (52) yönetimindeki otobüs, yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne çarparak durabildi. Otobüste bulunan 26 yolcudan 8’i kazada çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildiler. Kazada can kaybı yaşanmazken, otobüs ve istasyonda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA