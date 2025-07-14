Meteoroloji İl İl Uyardı: Sıcaktan Kavrulacağız! Bazı Şehirlerde Sağanak Sürprizi...

Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu hava etkili olurken bazı bölgelerde yerel sağanaklar görülecek. Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

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Meteoroloji İl İl Uyardı: Sıcaktan Kavrulacağız! Bazı Şehirlerde Sağanak Sürprizi...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, kuzey ve iç kesimlerde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun, Ordu, Artvin, Ardahan, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur ve Van’ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji İl İl Uyardı: Sıcaktan Kavrulacağız! Bazı Şehirlerde Sağanak Sürprizi... - Resim : 1

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Meteoroloji bu bölgeler için “kuvvetli rüzgar” uyarısında bulundu.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. İstanbul 32°C, Edirne 38°C. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli esecek.

Ege: Afyonkarahisar ve Denizli’de öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri bekleniyor. İzmir 36°C, Denizli 41°C.

Akdeniz: Genellikle açık, yalnızca Burdur çevrelerinde öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Adana 35°C, Antalya 31°C.

Meteoroloji İl İl Uyardı: Sıcaktan Kavrulacağız! Bazı Şehirlerde Sağanak Sürprizi... - Resim : 2

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Ankara 37°C, Konya 37°C.

Karadeniz: Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevreleri sağanak yağışlı. Samsun 30°C, Trabzon 28°C.

Doğu Anadolu: Ardahan, Kars ve Van’ın doğusu yerel gök gürültülü sağanak alabilir. Malatya 40°C, Van 30°C.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Diyarbakır 44°C, Gaziantep 42°C.

Kaynak: Haber Merkezi

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