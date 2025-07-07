Her Detayı Kan Donduran Cinayet! Kız Kardeşini Bıçaklayarak Katletti, Başını Kesmeye Çalıştı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kadın cinayeti kan dondurdu. Manavgat ilçesine bağlı Salkım Evler Mahallesi 3523 Sokak'taki bir apartman dairesinde Mehmet Ateş (27) isimli erkek, tatil için aile evine gelen Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş'e (18) bıçakla saldırdı. Mehmet Ateş, Nazife Ateş’i vücudunun birçok yerinden 14 bıçak darbesiyle yaraladı, ardından başını kesmeye çalıştı.

ÜZERİNE OTURUP BIÇAKLADI

Nazife Ateş evden kaçmak isterken açtığı kapıdan içeri giren komşular müdahale etti. Yerde yatan Nazife Ateş'in üzerinde oturarak bıçaklamayı sürdüren Mehmet Ateş'i, komşular uzaklaştırmaya çalışırken yaşanan arbedede, Ateş'in annesi de elinden yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Nazife Ateş'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Gözaltına alınan Mehmet Ateş polis merkezine götürüldü. Ateş'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

'İNTİHAR GİRİŞİMİ' İDDİASI

Mobilya dükkanında çalıştığı öğrenilen Mehmet Ateş'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. Nazife Ateş'in okullar tatil olunca ailesinin yanına geldiği belirtildi.

Kaynak: DHA