Denizli’de Korkunç Arkadaş Dehşeti! Eve Giren Polisin Kanı Dondu… Biri İtiraf Etti Biri Reddetti

Denizli’de klima yüzünden çıkan tartışma dehşete dönüştü. Korkunç cinayet yapılan ihbarla ortaya çıktı. “Kavga ettiği arkadaşını boğazını keserek öldürdü” iddiası sonrasında polis harekete geçti. İşte detaylar…

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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde 27 yaşındaki İran uyruklu Seyit A.M. emniyete giderek bir cinayet ihbarında bulundu.

Denizli’de Korkunç Arkadaş Dehşeti! Eve Giren Polisin Kanı Dondu… Biri İtiraf Etti Biri Reddetti - Resim : 1

İhbar sonrasında verilen adrese giden polis ekipleri, 28 yaşındaki İran uyruklu Sina K.C.K.'yı ölü halde buldu. Sina K.C.K.'nın bıçakla boğazının kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Denizli’de Korkunç Arkadaş Dehşeti! Eve Giren Polisin Kanı Dondu… Biri İtiraf Etti Biri Reddetti - Resim : 2

BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

İhbarı yapan Seyit A.M.'nin ifadesi okları İran Uyruklu Hadi J.’ye çevirdi ve gözaltına alındı. Seyit A.M., emniyetteki ifadesinde Hadi J., ile Sina K.C.K., arasında klima nedeniyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü, Hadi J.'nin bıçakla Sina K.C.K.'nın boğazını keserek öldürdüğünü söyledi.

Denizli’de Korkunç Arkadaş Dehşeti! Eve Giren Polisin Kanı Dondu… Biri İtiraf Etti Biri Reddetti - Resim : 3

Hadi J., ise emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki ifadelerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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