Manisa’da Kaçakçılara Operasyon: 5 Kişi Gözaltında

Manisa'da tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik il merkezi ile Turgutlu ilçesinde düzenlediği operasyonlarda yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirdi.

Manisa’da Kaçakçılara Operasyon: 5 Kişi Gözaltında
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda R.Y. (23), Ş.D.Y. (48), H.Ö. (28), M.A. (35) ve B.B. (38) isimli şahıslara ait ikamet, depo, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 546 bin adet bandrolsüz boş makaron, 9 bin 200 adet doldurulmuş sigara, 4 bin 595 paket gümrük kaçağı sigara, 36 paket gümrük kaçağı çay, 17 şişe gümrük kaçağı viski ve 260 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildiği açıklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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