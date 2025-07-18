Bölgede Gerilim Tırmanıyor: İsrail Yine Suriye'yi Vurdu!

Suriye'nin güneyinde Dürzi gruplar ile Sünni Bedevi kabileleri arasında etnik ve mezhebi gerilim silahlı çatışmaya dönüştü. Bölgedeki tansiyon yükselirken, İsrail savaş uçakları da devreye girerek Mezraa köyüne hava saldırıları düzenledi.

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Bölgede Gerilim Tırmanıyor: İsrail Yine Suriye'yi Vurdu!
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Suriye'nin güneyindeki Süveyda vilayetinde Dürzi gruplar ile Sünni Bedevi kabileleri arasında yaşanan etnik ve mezhebi temelli gerilim, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Bölgedeki tansiyonun yükseldiği saatlerde, İsrail savaş uçakları da devreye girerek Bedevi Arapların kontrolündeki bölgelere hava saldırıları düzenledi.

Dün geçici bir ateşkes sağlanan Süveyda'da, sabah saatlerinde huzursuzluk yeniden alevlendi. Olayların akşama doğru büyümesiyle, iki taraf arasında silahlı çatışma başladı.

Bölgede Gerilim Tırmanıyor: İsrail Yine Suriye'yi Vurdu! - Resim : 1

İsrail'e ait bir çok İHA, Suriye semalarında keşif gözetleme yaparken, savaş uçakları Bedevi Arapların kontrolüne geçen Mezraa köyüne hava saldırısı düzenledi.

Suriye ordusu ise yaşanan gelişmelere doğrudan müdahale etmedi. Güvenlik güçlerinin dün akşam saatlerinde Süveyda dışına çekildiği bildirildi. Ancak Dera-Süveyda karayolu üzerinde yeni kontrol noktaları kurularak, çatışmaların çevre illere sıçraması önlenmeye çalışılıyor.

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Kaynak: AA

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