Mahkemeden Flaş 'Saraçhane' Adımı! Polisler İçin Suç Duyurusu

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP PM üyesi Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 139 sanıklı Saraçhane eylemleri davasında, polislerin ve diğer kamu görevlilerinin hukuka aykırı eylemleri için suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

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Mahkemeden Flaş 'Saraçhane' Adımı! Polisler İçin Suç Duyurusu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından başlayan Saraçhane eylemleri için dikkat çeken bir karara imza atıldı.

CHP PM üyesi Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 139 sanıklı Saraçhane eylemleri davasında, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, polislerin ve diğer kamu görevlilerinin hukuka aykırı eylemleri için suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

23 Mart günü Saraçhane’de yapılan eylemde gözaltına alınan 139 eylemcinin davası Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görülüyordu.

139 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, polisin yasak kararı gereğince eylem yapan kişilere “dağılma” uyarısında bulunduğu ancak bu uyarıya uyulmadığı iddiasına yer verilirken, polisin eylemcilere ‘orantılı’ müdahalede bulunduğu savına yer verilmişti.

Eylemcilerin polisi engellemeye çalıştığı 'görevi yaptırmamak için direndiği' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret suçu' işledikleri belirtilmişti.

Başsavcılığın iddianamesinde 139 kişi hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanunu”nun ihlal edildiği iddia edilerek 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

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Kaynak: ANKA

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