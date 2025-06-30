Eve Çağırıp Tuzağa Düşürdüler! 4 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde internetten tanıştıkları kişileri evlerine davet ederek gizlice uygunsuz görüntülerini kaydeden ve bu görüntülerle şantaj yapan çete çökertildi.

Eve Çağırıp Tuzağa Düşürdüler! 4 Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, internet üzerinden tuzağa düşürdükleri kişilerin uygunsuz görüntülerini kaydedip şantajla para sızdıran bir çete, polisin düzenlediği operasyonla deşifre edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bu yöntemle mağdur olan vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, dijital dolandırıcılık ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarına karşı çalışma başlattı. Şüphelilerin, sosyal medya ve arkadaşlık uygulamaları aracılığıyla kurbanlarla tanıştıkları, ardından onları evlerine davet ederek gizli kamera yöntemiyle uygunsuz görüntüler kaydettikleri tespit edildi.

Eve Çağırıp Tuzağa Düşürdüler! 4 Şüpheli Tutuklandı - Resim : 1

Elde edilen görüntülerle mağdurları tehdit eden zanlıların, bu yolla sistematik şekilde para temin ettikleri belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonucunda 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden A.T., H.K., F.K. ve Y.S.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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