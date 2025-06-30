Yönetmelik Sil Baştan! Yeni Dönem Başladı: Artık Tüm Binalarda Zorunlu Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin enerji verimliliği politikalarında önemli bir adım atarak "Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ"de kapsamlı değişikliklere gitti. 25 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler, 30 Haziran itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni tebliğ ile birlikte, binalarda enerji performansını ölçen BEP-TR (Binalarda Enerji Performansı Yazılımı) sisteminde köklü değişiklikler yapılırken, mevcut metodoloji çağın gereksinimlerine uygun şekilde yenilendi. Amaç; daha enerji verimli bina tasarımlarıyla hem enerji tasarrufu sağlamak hem de iklim değişikliğiyle mücadeleye destek sunmak.

HEDEF: YÜZDE 40 DAHA VERİMLİ BİNALAR

Düzenlemeyle, yeni inşa edilecek binalarda enerji verimliliğinin yüzde 40 oranında artırılması öngörülüyor. Böylece Türkiye'nin enerji ithalatını azaltması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlaması planlanıyor.

Tebliğde yer alan güncellemeler arasında, bina enerji performans hesaplamalarına artık küçük ölçekli rüzgar enerji sistemlerinin dahil edilmesi de bulunuyor. Aynı zamanda ısı yalıtım kriterleri, güncellenen iklim verileri ışığında ısıtma-soğutma ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlendi.

GENİŞLETİLMİŞ ALTYAPI

Enerji verimliliği hesaplamalarının daha doğru yapılabilmesi için kullanılan meteoroloji istasyonu sayısı 84'ten 730'a yükseltildi. Bu sayede binaların coğrafi konumuna göre çok daha hassas ve güvenilir enerji analizleri yapılabilecek.

AB STANDARTLARINA UYUM

Yeni kriterlerle inşa edilecek yapılar, Avrupa Birliği'nin enerji verimliliği standartlarına uygun hale getirilecek. Bu düzenlemeyle yıllık 3 bin gigavatsaat enerji tasarrufu sağlanması ve 610 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Isı yalıtım kalınlıklarının bina lokasyonuna göre yeniden tanımlanması ve daha sıkı uygulanacak enerji standartları, malzeme seçiminden mekanik sistemlere kadar birçok alanda sürdürülebilir ve inovatif çözümleri teşvik edecek.

Yeni düzenleme, bugünden itibaren ruhsat başvurusu yapılacak tüm binalarda geçerli olacak.

Kaynak: AA