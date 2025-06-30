Muğla'da Yangın Paniği

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir işletmenin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri gelmeden önce çevredekiler tarafından söndürüldü. Olay, kısa süreli paniğe yol açtı. Yangının çıkış nedeni teknik incelemeyle belirlenecek.

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Muğla'da Yangın Paniği
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Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Şeyh Mahallesi’nde bir işletmenin bacasında çıkan yangın, mahalle sakinlerinde kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, dumanların yükselmesiyle çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce, yangına çevrede bulunan kişiler müdahale etti. Alevlerin büyümeden kontrol altına alınması olası bir faciayı önledi. Olay sonrasında işletmede hafif çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz kesinlik kazanmazken, olayla ilgili teknik inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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