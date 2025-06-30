Dört Gencin Şüpheli Ölümü: Cansız Bedenleri Oto Yıkamacıda Bulundu

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Mersin’in Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir oto yıkamacıda 4 genç ölü bulundu. Ailelerin, çocuklarına ulaşamaması üzerine durumu bildirmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, oto yıkama dükkanının içerisine girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

İş yerinde çalışır vaziyette bulunan otomobilin içerisinde, dükkan sahibi Arda G. (22), arkadaşları Yiğithan U. (25) ve Abdulvahit B. (24) hareketsiz halde bulundu. Lavabo önünde ise Batuhan A. (18)’nın cansız bedeni tespit edildi. Olay yerinde ayrıca bir köpeğin de öldüğü belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, gençlerin vücudunda ateşli silah yarasına rastlanmadı. Ancak iş yerinde uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ile bir tabanca bulundu. Bu nedenle ölümlerin uyuşturucu kullanımı veya egzoz gazı zehirlenmesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, gençlerden ikisinin gece saatlerinde park halindeki aracı oto yıkama dükkanına sürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA