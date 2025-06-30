Sabah İşe Gelmeyince Gerçek Ortaya Çıktı: Otobüste Yaşamını Yitirdi

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Muğla'nın Fethiye ilçesi Çalış Mahallesi’nde kurulan ikinci el pazarı alanında park halindeki bir otobüste yaşayan 50 yaşındaki turizm şoförü Cafer Topçu, sabah saatlerinde ölü bulundu. Topçu’nun işe gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste yapılan kontrolde Cafer Topçu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Aslen Aydınlı olduğu öğrenilen Cafer Topçu’nun bir süredir otobüste yaşamını sürdürdüğü belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Kaynak: İHA