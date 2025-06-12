Deprem Endişesi Konut Tercihlerini Değiştirdi: Yatırımcıların Yeni Gözdesi Bu Daireler Oldu

1+1 DAİRELER YATIRIMIN YENİ ADRESİ

Yaşanan bu dönüşümün bir diğer sonucu da 1+1 dairelere yönelik artan ilgi oldu. Tek kişilik yaşamı tercih eden bireyler ve gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler, bu konut tipine yönelmeye başladı. Uzmanlara göre, 1+1 daireler hem kira getirisi hem de yeniden satış potansiyeli açısından cazibesini koruyacak. Emlak çevreleri, bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da süreceğini öngörüyor.