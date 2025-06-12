Deprem Endişesi Konut Tercihlerini Değiştirdi: Yatırımcıların Yeni Gözdesi Bu Daireler Oldu
İstanbul'da 23 Nisan tarihinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde konut tercihlerini köklü şekilde etkiledi. Yaşanan sarsıntının ardından alıcılar, fiyat, konum ve daire büyüklüğü gibi klasik kriterlerin ötesine geçerek, yapıların zemin durumu ve depreme dayanıklılığına daha fazla odaklanmaya başladı. Artık hem kiracıların hem de ev satın almak isteyenlerin ilk sorusu, binanın ne kadar güvenli olduğu yönünde oluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Deprem sonrası, İstanbul'da fay hattına yakın ve zemini zayıf bölgelerde yaşayan birçok aile, daha sağlam yapılar ve güvenli semtler arayışına yöneldi. Başakşehir, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Şile, Çekmeköy ve Beykoz gibi kuzey ilçeleri, bu dönemde en çok tercih edilen bölgeler haline geldi. Talepteki artış kira fiyatlarına da yansıdı. Son 6 ayda bu ilçelerde kira oranları %30’a varan oranlarda artış gösterdi. Buna karşılık, riskli bölgelerdeki kira artışları %5 ila %7 seviyelerinde kaldı.
YENİ YÖNETMELİKLERE UYGUN YAPILAR ÖNE ÇIKIYOR
Emlak sektörü temsilcileri, özellikle zemin etüdü yapılmış, yeni deprem yönetmeliğine uygun ve 5 katı geçmeyen yapıların öne çıktığını belirtiyor. Emlak danışmanı Recep Ayyıldız, “Aileler artık daha fazla risk almak istemiyor. Sağlam zemin üzerine inşa edilmiş ve güvenilir firmalarca yapılmış projelere büyük bir talep var” dedi. Ayyıldız ayrıca, sahil hattındaki yapıların tercih edilme oranının ciddi şekilde düştüğünü de aktardı.
ESKİ BİNALAR GÖZDEN DÜŞTÜ
Gayrimenkul uzmanı Elif Demirtaş da, kıyı bölgelerindeki eski yapıların ve zayıf zeminli alanların alıcıların gündeminden çıktığını ifade etti. Demirtaş, “Artık insanlar yalnızca estetik ya da manzara odaklı seçimler yapmıyor. Öncelik, binanın güvenliği ve olası bir afette zarar görmeme ihtimali” ifadelerini kullandı.
KENTSEL DÖNÜŞÜME VE GÜÇLENDİRMEYE DE İLGİ VAR
Depreme karşı güvenli yapı arayışı, yeni konutların dışında mevcut yapıların güçlendirilmesini ve kentsel dönüşüm projelerini de yeniden gündeme taşıdı. Özellikle eski binalarda yaşayan ailelerin büyük kısmı, ya taşınmayı ya da mevcut yapıyı dönüştürmeyi planlıyor.
1+1 DAİRELER YATIRIMIN YENİ ADRESİ
Yaşanan bu dönüşümün bir diğer sonucu da 1+1 dairelere yönelik artan ilgi oldu. Tek kişilik yaşamı tercih eden bireyler ve gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler, bu konut tipine yönelmeye başladı. Uzmanlara göre, 1+1 daireler hem kira getirisi hem de yeniden satış potansiyeli açısından cazibesini koruyacak. Emlak çevreleri, bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da süreceğini öngörüyor.