Fenerbahçe’nin Rakibi Stuttgart’ı Kara Bulutlar Sardı! 10 Maçta 6 Gole Katkıda Bulunan Yıldız İsim Kritik Maçta Yok

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe’nin rakibi Stuttgart’ı kara bulutlar sardı. Gelen son dakika sakatlık haberi sarı-lacivertli taraftarlara bir ‘Oh’ çektirdi. 10 maçta 6 gole katkı veren yıldız isim Fenerbahçe maçında olmayacak.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Bundesliga ekibi Stuttgart'a kötü haber verildi. Sarı-lacivertliler rahat bir nefes alacak.

YILDIZ İSİM 2 AY SAHALARA AYAK BASAMAYACAK

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Stuttgart'ta sakatlığı bulunan Ermedin Demirovic, 2 ay sahalardan uzak kalacak. Bild'de yer alan habere göre; Stuttgart'ta sakatlığı bulunan 27 yaşındaki futbolcu Demirovic, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe’nin Rakibi Stuttgart’ı Kara Bulutlar Sardı! 10 Maçta 6 Gole Katkıda Bulunan Yıldız İsim Kritik Maçta Yok - Resim : 1

10 MAÇTA 6 GOLE KATKIDA BULUNAN YILDIZ İSİM FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Sakatlığı bulunan Demirovic, böylece Fenerbahçe ile oynanacak maçta da forma giyemeyecek. Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ekim'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Fenerbahçe’nin Rakibi Stuttgart’ı Kara Bulutlar Sardı! 10 Maçta 6 Gole Katkıda Bulunan Yıldız İsim Kritik Maçta Yok - Resim : 2
Fenerbahçe maçında yok

Bu sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Boşnak yıldız, bu maçlarda 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Demirovic'in piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

