Fenerbahçe Taraftarına 42 Gün Sonra Müjdeli Haber! Yıldız Futbolcu Takımla Çalışmalara Başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile karşılaşacak: Kritik maç öncesi taraftarların beklediği haber sonunda geldi.

KARAGÜMRÜK MAÇININ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı.

42 GÜN SONRA SAHALARA GERİ DÖNDÜ

42 gündür sakatlığından dolayı sahalardan uzak kalan Jhon Duran ise antrenmanlara katıldı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

