Fenerbahçe Taraftarına 42 Gün Sonra Müjdeli Haber! Yıldız Futbolcu Takımla Çalışmalara Başladı

Süper Lig’in 9. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe’de çalışmalar devam ediyor. Son olarak 27 Ağustos'ta Benfica ile oynanan maçta sakatlanan ve tedavisi nedeniyle 42 gündür takımdan uzak kalan Jhon Duran’dan müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile karşılaşacak: Kritik maç öncesi taraftarların beklediği haber sonunda geldi.

KARAGÜMRÜK MAÇININ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı.

42 gündür sakatlığından dolayı sahalardan uzak kalan Jhon Duran ise antrenmanlara katıldı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

