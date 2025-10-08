Kötü Haberi Canlı Yayında Verdi! Fenerbahçeli Archie Brown’ın Büyük Acısı: Hayatının Aşkı Doğum Sırasında Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sezon başında Gent’ten Fenerbahçe’ye transfer olan 23 yaşındaki İngiliz futbolcu Archie Brown, düşük performansıyla eleştirilen hedefinde. Gelen son dakika bilgisi ise sarı-lacivertli taraftarları şaşkına çevirdi.

INSTAGRAM’DAKİ TÜM FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Samsunspor karşılaşması sonrası Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silen Brown, kafalarda soru işareti oluşturmuştu. Spor yorumcusu Aygün Özipek, YouTube’daki “Legend Futbol” kanalında yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Archie Brown'un büyük acısı

ARCHIE BROWN’IN BÜYÜK ACISI

Özipek, Brown’ın düşen moralinin nedenini açıkladı. Yorumcu açıklamasında, “Archie Brown’ın ‘hayatımın aşkı’ dediği Gazella isimli kadın, ayrılıktan sonra başka biriyle evlenmiş. Kısa süre önce doğum yaparken hayatını kaybetmiş. Dünyaya gelen bebeğe de ‘Archie Brown’ adı verilmiş.” ifadelerini kullandı. Özipek, bu gelişmenin futbolcuyu derinden etkilediğini, bu nedenle moral bozukluğu yaşadığını belirtti.

Archie Brown, Fenerbahçe’ye sezon başında Gent takımından transfer olmuş ve sarı-lacivertli kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sezon 13 resmi maçta 2 gol, 4 asist üreten genç futbolcunun son haftalarda yaşadığı form düşüklüğü taraftarlar arasında da tartışma konusu olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi