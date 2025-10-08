Galatasaray'da 'Nutella' Krizi! Görünce Verdiği Tepki Olay Oldu
Galatasaray'da yaşanan 'Nutella' krizini ünlü gazeteci gündeme getirdi. İlkay Gündoğan'ın Nutella'yı görünce verdiği tepki olay oldu.
Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da Kemerburgaz Tesisleri’nde enteresan bir olay yaşandı. Gazeteci İbrahim Seten, kulüpte yaşanan ‘Nutella’ krizini gündeme taşıdı.
Sarı-kırmızılı ekibe dahil olmasıyla birlikte örnek bir liderlik sergileyen İlkay Gündoğan’ın tesislerde Nutella görünce adeta kendinden geçtiğini öne sürdü.
343 Digital’de konuşan Seten, Alman milli oyuncunun Nutella’yı görünce “Bunun burada ne işi var” diyerek, ürünün kaldırılmasını istediğini belirtti. İlkay’ın tepkisinin ardından Nutella’nın tesislerden kaldırıldığı bildirildi.
Oyuncunun, mutfakta sunulan yiyecekleri bile sorguladığı ve sporcuların performansını olumsuz etkileyebilecek ürünlerin kaldırılmasını sağladığı öne sürüldü.
