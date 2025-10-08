Ve Beklenen İmza Atıldı! Volkan Demirel Süper Lig'e Geri Dönüyor: Yeni Takımı Hayırlı Uğurlu Olsun

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Volkan Demirel, sürpriz bir imzaya adım atıyor. Son olarak Bodrum FK’yı çalıştıran Demirel, Süper Lig devi ile anlaşmaya vardı. Hayırlı uğurlu olsun. İşte Volkan Demirel’in imza atacağı yeni takımı…

Son Güncelleme:
Ve Beklenen İmza Atıldı! Volkan Demirel Süper Lig'e Geri Dönüyor: Yeni Takımı Hayırlı Uğurlu Olsun
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son olarak Bodrum FK'da görev yapan ve adı Fenerbahçe ile de anılan Volkan Demirel, Süper Lig’e geri dönme kararı aldı.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

43 yaşındaki teknik adamın, uzun süredir Tedesco sonrası Fenerbahçe’nin başına geçeceği iddia ediliyordu. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken Demirel’in Süper Lig ekibinin başına geçebileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ve Beklenen İmza Atıldı! Volkan Demirel Süper Lig'e Geri Dönüyor: Yeni Takımı Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 1

VOLKAN DEMİREL SÜPER LİG’E GERİ DÖNÜYOR! HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Süper Lig’de galibiyet yüzü göremeyen Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yolları ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetimde yeni hoca arayışı sürerken, Volkan Demirel’in ismi gündeme geldi. Yerel basına göre, Demirel Kayserispor'un teknik direktör adayları listesine eklendi ve yönetime önerildi.

Ve Beklenen İmza Atıldı! Volkan Demirel Süper Lig'e Geri Dönüyor: Yeni Takımı Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 2
Kayserispor imza için harekete geçti

Volkan Demirel, son olarak Bodrum FK'da görev yapmıştı. Genç teknik adam, takımın başında çıktığı 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı ve 0.77 puan ortalaması yakaladı.

Sadettin Saran Aldığı Haberle Yıkıldı! Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu Krizi: UEFA Devreye Girdi, 12 Maçta YokSadettin Saran Aldığı Haberle Yıkıldı! Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu Krizi: UEFA Devreye Girdi, 12 Maçta YokSpor
Fenerbahçe'nin Yıldızından Sürpriz Karar! Sözleşmeyi FeshettiFenerbahçe'nin Yıldızından Sürpriz Karar! Sözleşmeyi FeshettiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Volkan Demirel Kayserispor
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Yıldızından Sürpriz Karar! Sözleşmeyi Feshetti Sürpriz Karar! Sözleşmeyi Feshetti
Okan Buruk İle Hakan Çalhanoğlu’ndan Sürpriz Görüşme! Nusret İfşaladı: İlk Açıklama Resmen Geldi Galatasaray'dan Sürpriz Transfer Hamlesi
Sadettin Saran Aldığı Haberle Yıkıldı! Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu Krizi: UEFA Devreye Girdi, 12 Maçta Yok Fenerbahçe'de Deprem! 12 Maçta Yok
Galatasaray’da Sakatlık Krizi! Senegal Federasyonu Dursun Özbek’i Yalanladı: Acilen 7 milyon Euroluk Yıldızı Bize Gönderin! Galatasaray’da Sakatlık Krizi!
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu: 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı! İfadeleri ve Kan Örnekleri Alındı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu
Yılmaz Özdil'den Kendi Kanalı Dahil Muhalif Medyaya Sert Sözler: 'Bu Kadar Omurgasız Medya Olur mu?' Yılmaz Özdil'den Kendi Kanalı Dahil Muhalif Medyaya Sert Sözler: 'Bu Kadar Omurgasız Medya Olur mu?'
İrem Derici'ye Büyük Şok! Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı