Ve Beklenen İmza Atıldı! Volkan Demirel Süper Lig'e Geri Dönüyor: Yeni Takımı Hayırlı Uğurlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son olarak Bodrum FK'da görev yapan ve adı Fenerbahçe ile de anılan Volkan Demirel, Süper Lig’e geri dönme kararı aldı.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

43 yaşındaki teknik adamın, uzun süredir Tedesco sonrası Fenerbahçe’nin başına geçeceği iddia ediliyordu. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken Demirel’in Süper Lig ekibinin başına geçebileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

VOLKAN DEMİREL SÜPER LİG’E GERİ DÖNÜYOR! HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Süper Lig’de galibiyet yüzü göremeyen Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yolları ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetimde yeni hoca arayışı sürerken, Volkan Demirel’in ismi gündeme geldi. Yerel basına göre, Demirel Kayserispor'un teknik direktör adayları listesine eklendi ve yönetime önerildi.

Kayserispor imza için harekete geçti

Volkan Demirel, son olarak Bodrum FK'da görev yapmıştı. Genç teknik adam, takımın başında çıktığı 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı ve 0.77 puan ortalaması yakaladı.

Kaynak: Haber Merkezi