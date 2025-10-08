Sadettin Saran Aldığı Haberle Yıkıldı! Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu Krizi: UEFA Devreye Girdi, 12 Maçta Yok

Sezon başında sürpriz bir şekilde Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu için gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran aldığı haberle yıkıldı. UEFA devreye girdi, 12 maçta yok. İşte Kerem Aktürkoğlu haberinin detayları…

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu krizi yaşanıyor. Kimse bu kadarını beklemiyordu. Sabah gazetesi yazarı Murat Özbostan’ın iddiası sarı-lacivertli ekipte büyük endişeye neden oldu.

FENERBAHÇE’DE KEREM AKTÜRKOĞLU KRİZİ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesiyle ilgili ortaya atılan çifte mukavele iddiası, UEFA’yı harekete geçirmiş durumda. Murat Özbostan, sürecin hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem de uluslararası hukuk çevrelerinde incelemeye alındığını ifade etti.

İKİ AYRI SÖZLEŞME DEVREYE SOKULDU

Ortaya atılan iddialara göre; göre Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe tarafından iki ayrı sözleşme düzenlendi. Bunlardan biri, TFF’ye sunulan ve asgari ücret üzerinden hazırlanan resmi mukavele. Diğeri ise eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi’nin şirketi aracılığıyla yapılan ve yıllık 8 milyon 750 bin Euro’yu kapsayan ikinci bir anlaşma.

UEFA DEVREYE GİRDİ! 12 MAÇ CEZA ALABİLİR

Murat Özbostan, UEFA’nın, basına yansıyan haberler üzerine TFF’den resmi bilgi talep ettiğini yazdı. TFF ise konuyu değerlendirmeye alırken, Fenerbahçe’nin uluslararası bir hukuk bürosundan görüş istediği bildirildi. Murat Özbostan’ın iddiasına göre, TFF’nin incelemesi sonucunda Kerem Aktürkoğlu’nun 4 ila 12 maç arasında ceza alma riski bulunuyor.

