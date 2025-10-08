Galatasaray’da Sakatlık Krizi! Senegal Federasyonu Dursun Özbek’i Yalanladı: Acilen 7 milyon Euroluk Yıldızı Bize Gönderin!

Galatasaray’da sakatlık krizi yaşanıyor. Son olarak Senegal Federasyonu, sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Dursun Özbek’e mektup gönderdi. Gelen mektup sonrası Özbek, harekete geçti. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları…

Son Güncelleme:
Süper Lig devi Galatasaray ile Senegal arasında Ismail Jakobs krizi patlak verdi. Federasyon yıldız futbolcunun sakatlık gerekçesi üzerine sarı-kırmızılı ekibe mektup gönderdi.

GALATASARAY YÖNETİMİNE MEKTUP GÖNDERDİ

Galatasaray’ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs’un milli takım kampına katılmaması, büyük krize neden oldu. Sarı Kırmızılı kulüp tarafından resmi gerekçe olarak "sakatlık" gösterilse de Senegal Futbol Federasyonu bu durumu yeterli bulmadı ve oyuncunun sağlık durumunun kendi ekipleri tarafından değerlendirilmesini talep etti.

Galatasaray yönetimine mektup gönderdiler

İSTANBUL’DA KALMA KARARI ALDI

Senegal Milli Takımı’nın Güney Sudan ve Moritanya ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme maçları öncesinde kadroya çağrılan Jakobs, İstanbul’da kaldı. Galatasaray, oyuncunun sakat olduğunu belirterek milli takıma göndermedi.

SAKATLIK KRİZİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ancak Senegal Futbol Federasyonu'nun, bu açıklamayı yeterli bulmayarak Sarı - Kırmızılı kulübe resmi bir mektup gönderdiği ifade edildi. Mektupta, Jakobs’un sağlık durumunun Senegal Milli Takımı sağlık ekibi tarafından incelenmesi gerektiği vurgulandı.

