Dursun Özbek Tavırları Sonrası Neşteri Vurdu! Galatasaray'dan Beklenmedik Mauro Icardi Kararı: Neye Uğradığını Şaşırdı
Son dönemde sahada gösterdiği performans ve saha dışı hareketleriyle sık sık eleştiri alan Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki geleceği belli oldu. Taraftarlardan sık sık eleştiri alan Arjantinli golcü aldığı haberle yıkıldı. Başkan Dursun Özbek tavırları sonrası neşteri vurdu. Galatasaray’da beklenmedik Icardi kararı. İşte Mauro Icardi haberinin detayları…
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Uzun süreli sakatlığının ardından tekrardan sahalara dönen Mauro Icardi, aldığı haberle şoka uğradı. Galatasaray yönetiminden flaş Icardi kararı. Başkan Dursun Özbek elini masaya vurdu.
LIVERPOOL MAÇI SONRASI SOLUĞU MADRID’DE ALDI
32 yaşındaki yıldız isim, son haftalarda yedek kalması ve beklediği sözleşmenin henüz kendisine gelmemesinde dolayı memnuniyetsiz. Son olarak Liverpool maçı sonrası soluğu Madrid’de tatilde alan Icardi’nin geleceği belli oldu.
GALATASARAY’DAN FLAŞ ICARDI KARARI!
Yaşanan gelişmeler sonucunda Galatasaray yönetiminden Icardi ile ilgili flaş bir karar alındı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Icardi'nin yeni sözleşme görüşmeleri talebini şimdilik geri çevirdi. Dursun Özbek yönetiminin Icardi ile yeni sözleşme konusunda lig bitimine kadar görüşme yapmayacağı öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: