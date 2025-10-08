Dursun Özbek Tavırları Sonrası Neşteri Vurdu! Galatasaray'dan Beklenmedik Mauro Icardi Kararı: Neye Uğradığını Şaşırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süreli sakatlığının ardından tekrardan sahalara dönen Mauro Icardi, aldığı haberle şoka uğradı. Galatasaray yönetiminden flaş Icardi kararı. Başkan Dursun Özbek elini masaya vurdu.

LIVERPOOL MAÇI SONRASI SOLUĞU MADRID’DE ALDI

32 yaşındaki yıldız isim, son haftalarda yedek kalması ve beklediği sözleşmenin henüz kendisine gelmemesinde dolayı memnuniyetsiz. Son olarak Liverpool maçı sonrası soluğu Madrid’de tatilde alan Icardi’nin geleceği belli oldu.

GALATASARAY’DAN FLAŞ ICARDI KARARI!

Yaşanan gelişmeler sonucunda Galatasaray yönetiminden Icardi ile ilgili flaş bir karar alındı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Icardi'nin yeni sözleşme görüşmeleri talebini şimdilik geri çevirdi. Dursun Özbek yönetiminin Icardi ile yeni sözleşme konusunda lig bitimine kadar görüşme yapmayacağı öğrenildi.

