Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Kasa Ağızına Kadar Parayla Dolup Taşacak: Yıldız Futbolcu Takıma Veda Ediyor

Galatasaray’da transfer mesaisi sürüyor. Devre arasında eksik bölgelerini kapatmak isteyen sarı-kırmızılılarda bu sefer çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sezon başında takıma dahil edilen yıldız futbolcu, takıma veda ediyor. Dünya devi resmen harekete geçti. Galatasaray’ın kasası ağzına kadar parayla dolup taşacak. İşte sürpriz transferin detayları…

Son Güncelleme:
Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Kasa Ağızına Kadar Parayla Dolup Taşacak: Yıldız Futbolcu Takıma Veda Ediyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Galatasaray’ın sezon başında transfer ettiği Wilfried Singo, performansıyla Liverpool'un radarına girdi. Bunla da kalmayan Fildişi Sahilli futbolcuya Everton, Bournemouth ve Brighton gibi Premier Lig kulüpleri sıralarına girdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in ‘Evet’ demesi halinde kasa ağızına kadar euro ile dolup taşacak.

İNGİLİZ DEVLERİNİN RADARINA GİRDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, İngiltere takımlarının radarına girmiş durumda. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, 24 yaşındaki yıldız savunmacıyı yakından izlemeye aldı. Kulüp, Singo'nun maçlarını takip edip performans analiz raporu hazırlama kararı aldı.

Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Kasa Ağızına Kadar Parayla Dolup Taşacak: Yıldız Futbolcu Takıma Veda Ediyor - Resim : 1
İngiliz devleri peşine takıldı

KASA AĞIZINA KADAR PARAYLA DOLACAK! YILDIZ FUTBOLCU TAKIMA VEDA EDİYOR

Singo'nun Galatasaray ile yaptığı sözleşmede, ilk yıl için 60 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor. Bu madde, İngiliz ekiplerinin ilgisini daha da artırmış durumda.

Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Kasa Ağızına Kadar Parayla Dolup Taşacak: Yıldız Futbolcu Takıma Veda Ediyor - Resim : 2

Galatasaray, yıldız futbolcuyu yaz transfer döneminde Monaco'dan 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Eğer Başkan Dursun Özbek’in ‘Evet’ demesi halinde sarı-kırmızılıların kasası parayla dolup taşacak.

Okan Buruk İle Hakan Çalhanoğlu’ndan Sürpriz Görüşme! Nusret İfşaladı: İlk Açıklama Resmen GeldiOkan Buruk İle Hakan Çalhanoğlu’ndan Sürpriz Görüşme! Nusret İfşaladı: İlk Açıklama Resmen GeldiSpor
TFF Galatasaray Beşiktaş Derbisi Kararını Açıkladı: O İsimler Yandı: Dev Cezalar YoldaTFF Galatasaray Beşiktaş Derbisi Kararını Açıkladı: O İsimler Yandı: Dev Cezalar YoldaSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Dursun Özbek transfer
Son Güncelleme:
Okan Buruk İle Hakan Çalhanoğlu’ndan Sürpriz Görüşme! Nusret İfşaladı: İlk Açıklama Resmen Geldi Galatasaray'dan Sürpriz Transfer Hamlesi
Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Kasa Ağızına Kadar Parayla Dolup Taşacak: Yıldız Futbolcu Takıma Veda Ediyor Yıldız Futbolcu Takıma Veda Ediyor! Kasa Dolup Taşacak
Antalyaspor’dan Apar Topar Ayrılmıştı! Ve Emre Belözoğlu’nun Yeni Takımı Belli Oldu: Hayırlı Uğurlu Olsun Yeni Takımı Belli Oldu! Hayırlı Uğurlu Olsun
Fenerbahçe'de Jhon Duran Çıldırttı! Menajeri Çağırıldı Fenerbahçe'de Jhon Duran Çıldırttı! Menajeri Çağırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu
İrem Derici'ye Büyük Şok! Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı
Ankara'da Rüşvet Operasyonu! Gözaltılar Var Ankara'da Rüşvet Operasyonu
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın