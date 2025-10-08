Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Kasa Ağızına Kadar Parayla Dolup Taşacak: Yıldız Futbolcu Takıma Veda Ediyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Galatasaray’ın sezon başında transfer ettiği Wilfried Singo, performansıyla Liverpool'un radarına girdi. Bunla da kalmayan Fildişi Sahilli futbolcuya Everton, Bournemouth ve Brighton gibi Premier Lig kulüpleri sıralarına girdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in ‘Evet’ demesi halinde kasa ağızına kadar euro ile dolup taşacak.

İNGİLİZ DEVLERİNİN RADARINA GİRDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, İngiltere takımlarının radarına girmiş durumda. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, 24 yaşındaki yıldız savunmacıyı yakından izlemeye aldı. Kulüp, Singo'nun maçlarını takip edip performans analiz raporu hazırlama kararı aldı.

İngiliz devleri peşine takıldı

KASA AĞIZINA KADAR PARAYLA DOLACAK! YILDIZ FUTBOLCU TAKIMA VEDA EDİYOR

Singo'nun Galatasaray ile yaptığı sözleşmede, ilk yıl için 60 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor. Bu madde, İngiliz ekiplerinin ilgisini daha da artırmış durumda.

Galatasaray, yıldız futbolcuyu yaz transfer döneminde Monaco'dan 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Eğer Başkan Dursun Özbek’in ‘Evet’ demesi halinde sarı-kırmızılıların kasası parayla dolup taşacak.

