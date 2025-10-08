TFF Galatasaray Beşiktaş Derbisi Kararını Açıkladı: O İsimler Yandı: Dev Cezalar Yolda

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin yankıları sürüyor. Kritik derbide tansiyon yükselirken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), PFDK sevklerini açıkladı. Beşiktaş, Galatasaray derbisindeki sarı kartlar nedeniyle takım olarak sevk edildi. İşte TFF’nin derbi kararı ve detayları haberimizde…

Süper Lig’in 8. Haftası resmen bitti. Karşılaşmalar sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) PFDK sevklerini açıkladı. 6 Süper Lig kulübü, PFDK’ye sevk edildi.

PFDK’YA SEVK EDİLDİLER

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket, Fenerbahçe'nin de çirkin ve kötü tezahürattan kurula sevk edildiği belirtildi.

TFF Galatasaray Beşiktaş Derbisi Kararını Açıkladı: O İsimler Yandı: Dev Cezalar Yolda - Resim : 1

Samsunspor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle disipline gönderen hukuk müşavirliğinin Trabzonspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Kocaelispor'u da talimatlara aykırı hareket sebebiyle sevk edildiği aktarıldı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLEN İSİMLER

Antalyaspor Antrenörü Erman Kılıç'ın talimatlara aykırı hareketi ile hakaret ve tehdidi nedeniyle tedbirli, futbolcusu Veysel Sarı'nın ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle tedbirsiz olarak disipline yollandığı kaydedildi.

SELÇUK ŞAHİN GİTTİĞİNE PİŞMAN OLDU

Görevinden istifa eden ikas Eyüpspor'un eski teknik direktörü Selçuk Şahin'in de sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.

TFF Galatasaray Beşiktaş Derbisi Kararını Açıkladı: O İsimler Yandı: Dev Cezalar Yolda - Resim : 2
Selçuk Şahin gittiğine pişman oldu
Kaynak: AA

