TFF Galatasaray Beşiktaş Derbisi Kararını Açıkladı: O İsimler Yandı: Dev Cezalar Yolda

Süper Lig’in 8. Haftası resmen bitti. Karşılaşmalar sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) PFDK sevklerini açıkladı. 6 Süper Lig kulübü, PFDK’ye sevk edildi.

PFDK’YA SEVK EDİLDİLER

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket, Fenerbahçe'nin de çirkin ve kötü tezahürattan kurula sevk edildiği belirtildi.

Samsunspor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle disipline gönderen hukuk müşavirliğinin Trabzonspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Kocaelispor'u da talimatlara aykırı hareket sebebiyle sevk edildiği aktarıldı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLEN İSİMLER

Antalyaspor Antrenörü Erman Kılıç'ın talimatlara aykırı hareketi ile hakaret ve tehdidi nedeniyle tedbirli, futbolcusu Veysel Sarı'nın ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle tedbirsiz olarak disipline yollandığı kaydedildi.

Görevinden istifa eden ikas Eyüpspor'un eski teknik direktörü Selçuk Şahin'in de sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.

Kaynak: AA