Fenerbahçe'de Szymanski Defteri Kapanıyor mu?

Jose Mourinho’nun ayrılığı sonrası gözden düşen Szymanski’nin, Avrupa’nın 5 büyük ligine transfer olmak için menajerini değiştirdiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun ayrılığı sonrası gözden düşen Sebastian Szymanski’nin ayrılık planı netleşiyor. NTV Spor'un Polonya basınından aktardığına göre, tecrübeli futbolcu, Avrupa’nın 5 büyük liginden birine transfer olma hedefiyle menajer değişikliğine gitti.

LYON İSTEMİŞTİ

İddiaya göre, geçtiğimiz yaz Fransa ekibi Lyon, Szymanski için birkaç milyon euroluk teklif yapmış ancak Fenerbahçe yönetimi ve Mourinho bu transferi kesin bir dille reddetmişti. Szymanski’nin eski menajeri Mariusz Piekarski o dönemde yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe, teklif göndermemelerini söyledi. On milyonlarca dolar verseler de satmayacaklardı” demişti.

Haberde, Polonyalı oyuncunun mevcut menajerinden memnun olmadığı, bu nedenle Piekarski ile yollarını ayırdığı belirtildi. Szymanski’nin, Avrupa’nın önde gelen liglerine transferini kolaylaştıracak yabancı bir menajerlik ajansıyla anlaşma hazırlığında olduğu ifade edildi.

