Süper Lig’de Deprem! Başkan İstifa Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de ekonomik sıkıntılar yönetim krizine dönüştü. Oyuncuların iki aydır maaş alamadığı, şampiyonluk primlerinin ise henüz ödenmediği iddiaları sonrası Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur istifa etti. Sungur, yaptığı yazılı açıklamada 'sağlık sorunları ve kişisel nedenler' gerekçesiyle koltuğunu bıraktığını duyurdu.

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur.

Görev süresi boyunca kulübü yeniden Süper Lig’e taşımanın gururunu yaşadığını belirten Sungur, "Bu camianın hak ettiği yere gelmesi için maddi manevi her türlü fedakârlığı yaptım. Ancak artık bayrağı devretme zamanı geldi. Kalbimin bir parçasını burada bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi