Süper Lig’de Deprem! Başkan İstifa Etti

Süper Lig’de ekonomik kriz bir kulübü daha vurdu. Oyuncuların maaşlarını alamadığı iddialarının ardından Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, istifa etti.

Son Güncelleme:
Süper Lig’de Deprem! Başkan İstifa Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de ekonomik sıkıntılar yönetim krizine dönüştü. Oyuncuların iki aydır maaş alamadığı, şampiyonluk primlerinin ise henüz ödenmediği iddiaları sonrası Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur istifa etti. Sungur, yaptığı yazılı açıklamada 'sağlık sorunları ve kişisel nedenler' gerekçesiyle koltuğunu bıraktığını duyurdu.

Süper Lig’de Deprem! Başkan İstifa Etti - Resim : 1
Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur.

Görev süresi boyunca kulübü yeniden Süper Lig’e taşımanın gururunu yaşadığını belirten Sungur, "Bu camianın hak ettiği yere gelmesi için maddi manevi her türlü fedakârlığı yaptım. Ancak artık bayrağı devretme zamanı geldi. Kalbimin bir parçasını burada bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gençlerbirliği Süper Lig
Son Güncelleme:
U19 Milli Takımı, Danimarka Maçı Hazırlıklarına Başladı Milli Takım, Danimarka Maçı Hazırlıklarına Başladı
EuroLeague'de 3. Hafta Heyecanı Başlıyor EuroLeague'de 3. Hafta Heyecanı Başlıyor
Togg’lar En Güçlü Versiyonuyla Piyasaya Resmen Girdi! Üretimi Sınırlı, Çift Motorlu T10X ve T10F Satışa Çıktı Bu Togg’lar Çok Can Yakar! Satışa Çıktı
Galatasaray’ın Yıldızı Suriye Yolcusu! Resmi Teklif Yapıldı, ‘Evet’ Dediği Gibi İlk Uçakla Gidecek Galatasaray’ın Yıldızı Suriye Yolcusu!
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Veren Kişi Ortaya Çıktı Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Yurt Dışından
Kahramanmaraş Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara İçin Korkutan Uyarı: En Kötüsüne Hazır Olun Marmara Depremi İçin Korkutan Uyarı
Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok, Ferdi Aydın Patronu Değil Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek