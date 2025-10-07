U19 Milli Takımı, Danimarka Maçı Hazırlıklarına Başladı

U19 Milli Takımı, 8-14 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan'da yapılacak hazırlık turnuvasının çalışmalarına start verdi. Ay-Yıldızlılar, hazırlık turnuvasında Danimarka, İsveç ve Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Son Güncelleme:
U19 Milli Takımı, Danimarka Maçı Hazırlıklarına Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

U19 Milli Futbol Takımı, 8-14 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı hazırlık turnuvasının çalışmalarına Opatija şehrinde başladı. İstanbul'da toplanıp Hırvatistan'a geçen milliler, hazırlık turnuvasında Danimarka, İsveç ve Polonya ile karşılaşacak.

U19 Milliler, turnuvadaki ilk maçını yarın Danimarka ile oynayacak. Daha sonra 11 Ekim Cumartesi günü İsveç karşısına çıkacak olan Milli Takım, son maçını 14 Ekim Salı günü Polonya ile yapacak. 2025-26 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası 1. Tur maçları Kasım ayında oynanacak.

U19 Milliler, 12-18 Kasım tarihleri arasında 2025-26 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası 1. Tur maçlarında Yunanistan, Belarus ve Lihtenştayn ile karşılaşacak. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 1. Tur maçları öncesi Hırvatistan'da oynanacak karşılaşmalar son hazırlık dönemi olacak.

U19 Milli Takımı, Danimarka Maçı Hazırlıklarına Başladı - Resim : 1

U19 Milli Takımının hazırlık turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Burak Alp Çakmak (Hertha Berlin), Ege Albayrak (Kasımpaşa), Deniz Eren Dönmezer (Kayserispor)
Defans: Hüseyin Maldar (Pendikspor Futbol), Deniz Emre Ofli (Bayern Münih), Arda Ünyay (Galatasaray), Taha Emre İnce (Trabzonspor), Ottman Katirag (Olympique Lyon), Arda Öztürk (Trabzonspor), Kayra Cihan (Kayserispor)
Orta Saha: Enes Cinemre (Bandırmaspor), Battal Ömer Duldar (Twente / Heracles Academie), Kian Leon Tümüklü (Hertha Berlin), Robert Atsup (Kasımpaşa), Bora Yağız Aydın (Kütahya Futbol Spor Kulübü), Haktan Şener (Olympique Lyon)
Forvet: Devrim Şahin (Beşiktaş), Berat Luş (Esenler Erokspor), Ertuğrul Sandıkcı (İstanbulspor), Metin Şen (Karlsruher), Hasan Hüseyin Bulut (OH Leuven), Berkay Aslan (Başakşehir)
Teknik Direktör: Uğur İnceman

A Milli Takımın Kritik Maçının Biletleri Satışa ÇıktıA Milli Takımın Kritik Maçının Biletleri Satışa ÇıktıSpor
İstifa Sonrası Sadettin Saran Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Sürpriziİstifa Sonrası Sadettin Saran Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu SürpriziSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Futbol Hırvatistan
Son Güncelleme:
İstifa Sonrası Sadettin Saran Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Sürprizi Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Sürprizi
A Milli Takımın Kritik Maçının Biletleri Satışa Çıktı Kritik Maçın Biletleri Satışa Çıktı
İstanbul Ulaşım Kullanacaklar Dikkat! 16 Milyon Kişiyi Etkileyecek Karar: Metroya 2. Valizle Binenlerden Ek Ücret Valizle Binenlerden Ek Ücret Alınacak
EuroLeague'de 3. Hafta Heyecanı Başlıyor EuroLeague'de 3. Hafta Heyecanı Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Veren Kişi Ortaya Çıktı Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Yurt Dışından
Kahramanmaraş Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara İçin Korkutan Uyarı: En Kötüsüne Hazır Olun Marmara Depremi İçin Korkutan Uyarı
Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok, Ferdi Aydın Patronu Değil Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek