A Milli Takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı günü A Milli Futbol Takımı Gürcistan ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

A Milli Takımın Kritik Maçının Biletleri Satışa Çıktı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı günü A Milli Futbol Takımı Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın öncelikli bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından, sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek. Gürcistan maçının genel bilet satışları ise yarın saat 14.00'ten itibaren yapılacak.

Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C. kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira

Batı alt köşe bloklar: 1750 lira

Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira

Doğu üst orta bloklar: 1500 lira

Batı üst köşe bloklar: 1250 lira

Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira

Kuzey alt: 900 lira

Güney alt: 900 lira

Kuzey üst: 900 lira

Güney üst: 900 lira

Kaynak: AA

